Il canto di Gallo risveglia il Potenza e Papagni ridà smalto al Bisceglie

Potenza e Bisceglie rialzano la testa e riaprono il discorso relativo alla salvezza diretta. Rossoblù lucani e nerazzurri sono stati protagonisti nel turno infrasettimanali di due successi «pesanti» che hanno rilanciato le loro aspirazioni di permanenza nella terza categoria nazionale.

Il Potenza addirittura in trasferta sul difficile campo del Teramo dove anche il Bari ha lasciato i tre punti. Una prestazione di grande spessore, impreziosita da tre reti, tutte di rara bellezza , in particolare, il gol del 3 a 1 finale siglato da Ricci con una fantastica rovesciata da far impallidire anche i campioni di serie A.

Un Potenza rivitalizzato dalla «cura» Gallo, una squadra propositiva, concentrata, aggressiva, che ha giocato senza paura, dimostrando di avere grandi qualità mai sfruttate nelle passate gestioni con Mario Somma ed Ezio Capuano.

L’arrivo in panchina di Fabio Gallo ha portato una boccata di ossigeno al gruppo, lo ha liberato da paure e condizionamenti, lo ha reso cosciente della propria forza, dando maggiori certezze a tutti. Il resto lo ha fatto il cambio di modulo. Con il 4-3-1-2 ed alcune scelte tecniche, l’allenatore di Bollate ha dato maggior solidità alla difesa, maggior equilibrio al centrocampo liberando giocatori come Ricci, da incombenze tattiche e lasciandolo libero di esprimersi per le sue qualità. I risultati si sono visti subito, già con il Foggia, i rossoblù avrebbero meritato di più. A Teramo tutto è andato alla grande, compresa la doppietta di Romero, alter ego di Cianci, che si è presentato alla grande. Fondamentali per la risalita saranno le prossime tre partite: domenica in casa con la V. Francavilla, sabato 27 a a Cava dei Tirreni ed infine martedi 3 marzo di nuovo al Viviani contro la Turris. Un trittico che potrebbe essere decisivo nella lotta salvezza.

Molto bene ha fatto anche il Bisceglie nella sfida, quasi diretta, contro una Viterbese in salute. L’undici di mister Papagni ha dimostrato grande carattere ed intelligenza conquistando tre punti di platino nella corsa verso la permanenza. Contro la Viterbese la formazione nerazzurra ha saputo soffrire quando c’è stato da soffrire, ha tenuto con generosità ed accortezza il campo nella prima parte del match, rischiando anche in un paio di occasioni, per poi colpire nel secondo tempo quando gli avversari si sono ritirati nella loro tre quarti campo.

Una vittoria pesantissima per il Bisceglie che ha allungato visibilmente sulla Cavese (+4), staccato sulla Paganese (+1) e accorciato le distanze da Vibonese e Monopoli, avversario dei nerazzurri nel turno infrasettimanale di mercoledì 4 marzo. Ma prima, per il Bisceglie, c’è lo scoglio Juve Stabia da affrontare (28 febbraio) dopo la sosta forzata di domenica prossima per il ritiro dal campionato del Trapani. Intanto la società ha confermato in queste ore l’addio a Fabio Padulano (rescissione consensuale) non più presente nel progetto tecnico del club nella corsa salvezza.