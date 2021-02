Regione Puglia, la solista della Taranta portavoce della Capone

BARI - Un contratto da 91mila euro lordi l’anno per 13 mensilità, cifra corrispondente allo stipendio di un dirigente di sezione.

È quanto la Regione Puglia ha previsto nei suoi atti organizzativi per chi ricopre l’incarico di portavoce. Ed è infatti la somma riconosciuta per i prossimi cinque anni alla nuova portavoce del presidente del Consiglio regionale, Loredana Capone, che ha scelto - come le è consentito - di farsi affiancare da una sua vecchia collaboratrice. Nei giorni scorsi infatti l’ufficio di presidenza del parlamentino di via Gentile ha autorizzato all’unanimità la firma del contratto con Alessandra Caiulo, 37 anni, di Lecce: da febbraio riceverà poco meno di 5mila euro netti al mese.

Nelle ultime legislature il ruolo del portavoce del presidente del Consiglio pugliese è stato svolto da dipendenti strutturati dell’ufficio stampa che hanno ricevuto la sola differenza retributiva. Ma il regolamento permette di chiamare anche dall’esterno un portavoce «individuato tra gli operatori dell’informazione, iscritto all’Albo dei giornalisti e in possesso di comprovata esperienza». Per quanto riguarda la Caiulo, giornalista pubblicista dal 2012, nel curriculum allegato al provvedimento dell’ufficio di presidenza non sembrerebbe però esserci alcuna esperienza specifica di ufficio stampa con la pubblica amministrazione.

Caiulo (che è anche la portavoce delle Sardine a Lecce) risulta essere una dipendente a termine (fino al 30 giugno 2021) del Teatro pubblico pugliese, dove svolge un incarico di «assistenza tecnica». Al Tpp - che rientrava tra gli ambiti di competenza della Capone nel precedente ruolo di assessore alla Cultura e Turismo della prima giunta Emiliano - la Caiulo è entrata nel maggio 2017, un mese dopo la scadenza del contratto di «coordinamento storytelling redazionale» a PugliaPromozione, altra struttura collegata allo stesso assessorato. Ma l’attività per cui la neoportavoce è conosciuta, anch’essa sfoggiata in curriculum, è quella artistica: dal 2004 la Caiulo è la voce solista nell’orchestra popolare della «Notte della Taranta».

Una cantante di musiche popolari (peraltro bravissima: alcuni video delle sue esibizioni lasciano senza fiato) sarà dunque la portavoce della presidente del Consiglio regionale, con uno stipendio che risulta tra i più alti riconosciuti nel settore. Sarebbe facile fare ironia, ma non è questo il punto. Dallo scorso anno - giusto per dare il contesto - nella pubblica amministrazione non è più possibile l’applicazione ai dipendenti del contratto giornalistico, in quanto ritenuto troppo oneroso. Dal Consiglio regionale fanno sapere che la retribuzione è fissata dal regolamento di organizzazione, e che è stato conseguito un risparmio rispetto a quanto avveniva in legislature precedenti.