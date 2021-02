PopBari, la quarta inchiesta è sul buco della Sgr Sorgente

L’accusa è, ancora una volta, molto pesante: aver nascosto il buco da 147 milioni prodotto nei conti della Banca Popolare di Bari dagli investimenti effettuati nella Sgr del gruppo Sorgente. La notifica di alcuni decreti di proroga delle indagini ha reso ufficiale il quarto fascicolo sull’istituto barese: l’accusa, che riguarda gli ex vertici e gli ex manager della banca, è di concorso in false comunicazioni sociali.

L’indagine è affidata al procuratore reggente Roberto Rossi con i sostituti Federico Perrone Capano, Savina Toscani, Lanfranco Marazia e Luisiana Di Vittorio...

Continua a leggere sull'edizione cartacea della Gazzetta del Mezzogiorno o sulla nostra edicola digitale