Scippatore seriale di anziani colpisce ancora nel Barese: arrestato per la terza volta

Era già stato arrestato due volte per 22 scippi e rapine commessi, tra luglio 2018 e settembre 2020, nei comuni di Bisceglie, Molfetta e Terlizzi, nel Nord Barese, sempre nei mesi estivi e ai danni di anziani. Oggi ad un 51enne di Barletta con precedenti specifici per rapina e furto con strappo, è stata notificata dai carabinieri, su disposizione della Procura di Trani, una terza ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari per un altro scippo ad un anziano - il 23esimo contestato - risalente all’inizio di luglio 2020 e avvenuto a Terlizzi. L’uomo, a bordo di uno scooter grigio, dopo essersi avvicinato alla vittima con il pretesto di chiedere indicazioni stradali, era riuscito a strapparle dal collo una collanina in oro con crocifisso. Nel vano tentativo di trattenere il malvivente, l’anziano si era aggrappato alla manica della camicia del rapinatore, venendo trascinato dal motorino che accelerava e, caduto a terra, aveva riportato lesioni al volto ed escoriazioni in varie parti del corpo. Dopo aver sentito alla tv dell’arresto del 51enne per altri episodi simili al suo, l’anziano ha denunciato di essere stato anche lui vittima.