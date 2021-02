Covid 19, per il Gimbe: «In Puglia +5,7% di contagi nell'ultima settimana»

BARI - Nella settimana dal 26 gennaio al 2 febbraio in Puglia, rispetto alla settimana precedente, c'è stato un incremento dei casi totali di contagio da Covid del 5,7%; mentre nelle ultime 2 settimane (dal 19 gennaio al 2 febbraio) è stata rilevata un’incidenza di 341 casi positivi ogni 100.000 abitanti.

È quanto emerge dal nuovo rapporto della fondazione Gimbe sulla pandemia di Coronavirus in Italia. Seppure in aumento, la crescita di nuovi contagi è più contenuta rispetto ad una settimana fa, quando Gimbe segnalò un +6,2%. In riduzione anche il dato relativo all’incidenza, passata da 348 a 341 ogni 100mila abitanti.

Analizzando il trend provinciale è ancora il territorio Tarantino quello che ha registrato il maggior incremento percentuale dei casi dal 26 gennaio al 2 febbraio (+7%) e la maggiore incidenza dal 19 gennaio al 2 febbraio, 440 positivi ogni 100mila abitanti.