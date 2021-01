Covid, la Puglia resta arancio, quasi tutta Italia verso il giallo. Forse la Basilicata diventa zona bianca

BARI - La Puglia insieme ad altre 4 regioni, resta in zona arancione mentre il resto d'Italia vira verso il giallo. Ad anticiparlo sono le previsioni del Ministero della Salute, che da domenica 31 gennaio potrebbero portare a un nuovo cambio di colore nel Belpaese per monitorare le misure anti Covid stabilite dal governo.

Sebbene in Puglia i contagi siano scesi del 14,5% su base settimanale, gli altri indicatori non fanno sperare in restrizioni meno severe. Pesa, infatti, la percentuale di posti letto occupati in ospedale, che in Puglia è al 40% per i posti letto nelle Terapie intensive. Ovvero oltre 10 punti più alta rispetto alla soglia di allerta fissata dal governo, che è pari al 30%. E mercoledì 27 gennaio la Puglia è risultata la prima regione in Italia per nuovi ricoveri nelle Rianimazioni Covid, con altre 18 persone per le quali il quadro clinico è peggiorato tanto da richiedere una terapia intensiva.

Al momento quindi la Puglia resterà arancione: la parola passa ai tecnici di Roma che torneranno a valutare i dati nelle prossime 24 ore, mentre la Basilicata potrebbe essere la prima regione a divenire zona bianca.