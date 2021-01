Covid in Italia, 10.593 nuovi casi e cresce numero decessi (+541): tasso di positività scende al 4,1%

Tornano a salire i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore e, purtroppo, sale anche il numero dei morti rispetto a ieri. Sono 10.593 i nuovi contagi accertati (ieri 8.561) e 541 le vittime (ieri 420). 257.034 i test per il coronavirus (molecolari e antigenici) effettuati in un giorno. Ieri, secondo i dati del ministero della Salute, erano stati 143.116.

Il tasso di positività è ora al 4,1% (ieri era al 5,98%, è in calo quindi dell’1,9%).

Sono 49 in meno i pazienti in terapia intensiva, diminuzione che porta il totale dei ricoverati in rianimazione a 2.372.

Calano anche i ricoverati con sintomi che sono 69 in meno in 24 ore. Sono 21.355 in totale i ricoverati nei reparti con coronavirus.

La Regione con più casi giornalieri è la Lombardia (+1.230), seguita da Lazio (+1.039), Puglia (+995), Emilia Romagna (+993) e Campania (+976).