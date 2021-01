Anci Puglia seleziona 170 giovani per il servizio civile

BARI - Anci Puglia selezionerà 170 giovani tra i 18 e i 28 anni come operatori volontari da impiegare per 12 mesi in 7 progetti presso la sede Anci di Bari e nei seguenti Comuni pugliesi: Alliste, Binetto, Bitetto, Canosa, Capurso, Castrì di Lecce, Cellamare, Collepasso, Conversano, Cursi, Faggiano, Ginosa, Guagnano, Lequile, Lizzano, Massafra, Molfetta, Neviano, Palagianello, Palagiano, Poggiorsini, Polignano, Ruvo, Sammichele di Bari, San Cesario, San Donato di Lecce, San Ferdinando, San Vito dei Normanni, Sannicola, Santeramo in colle, Speccchia, Taurisano, Terlizzi, Trepuzzi, Triggiano, Ugento. «Prosegue l’attività del Servizio civile Anci Puglia - dichiara il presidente Domenico Vitto - quest’anno, in attuazione del bando nazionale, sono 170 i posti disponibili per i giovani volontari, da impiegare in 7 progetti da realizzare in 36 Comuni pugliesi. In undici anni di Servizio civile abbiamo realizzato circa 60 progetti e impegnato oltre 350 volontari nei Comuni partner. Fondamentale per Anci Puglia mettere al centro dei progetti i giovani e il loro rapporto con i territori e le comunità, valorizzarli nei settori della solidarietà e della sostenibilità, specialmente in questo particolare periodo di pandemia, anche in vista delle inevitabili ricadute economico sociali per le nostre realtà locali. Il Servizio civile nei Comuni è una esperienza di cittadinanza attiva, di creatività e concretezza, una occasione unica di crescita personale e professionale, una opportunità di educazione fondamentale nella rete sociale dei territori».