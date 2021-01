Il MiBact ha deciso: sarà Procida la Capitale Italiana della Cultura 2022, nulla di fatto per Bari e Taranto

Il Mibact ha deciso: sarà Procida, in provincia di Napoli, la Capitale Italiana della Cultura per il 2022. In sfida c'erano anche Taranto e Grecìa Salentina, Bari, Ancona, Cerveteri (Roma), L’Aquila, Pieve di Soligo (Treviso), Trapani, Verbania e Volterra (Pisa). La giuria di esperti è stata presieduta dal professor Stefano Baia Curioni e la proclamazione è avvenuta poco fa con una cerimonia trasmessa sul canale Youtube del Mibact.

La capitale italiana della cultura è una città designata ogni anno dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e scelta da una commissione di sette esperti nominata dallo stesso ministero che, per il periodo di un anno, ha la possibilità di mettere in mostra la sua vita e il suo sviluppo culturale. L'idea nasce nel 2014 ed è di Dario Franceschini, ministro dei Beni culturali e del turismo: l'obiettivo è «valorizzare i beni culturali e paesaggistici» e «migliorare i servizi rivolti ai turisti».