Coronavirus, in Puglia 1295 casi su 9540 test (13,5%). 31 decessi in un giorno. In tutta la regione oltre 50mila vaccinati

Sono 1295 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Puglia, su 9540 test registrati nelle ultime 24 ore. È quanto riportato dai dati diffusi dalla Regione nel consueto bollettino epidemiologico. Nella giornata di ieri il rapporto positivi/test effettuati è del 13,5%, e si contano ben 31 decessi: 10 in provincia di Bari, 2 in provincia BAT, 2 in provincia di Brindisi, 5 in provincia di Foggia, 9 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto

Per quanto riguarda i nuovi positivi, la provincia di Bari è in testa, con 453 nuovi casi; seguono quelle di Foggia (292), Brindisi (52), Lecce (87), Bat (130), Taranto (278). A questi vanno sommati 3 casi per cui la residenza non è nota.

Sul fronte ricoveri, leggerissimo calo nelle ultime 24 ore: si passa da 1549 a 1522 pazienti che occupano i posti letto delle strutture sanitarie regionali. Nella giornata di ieri è cresciuto invece il numero dei guariti, dai 47.788 di ieri si passa ai 48.765 di oggi (+977). Salgono ancora i casi attualmente positivi, 55.822, in aumento rispetto ai 55.535 delle ultime 24 ore. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.161.992 test.

50MILA VACCINATI IN TUTTO, SOLO 10% NELLE RSA - Sono 50.280 i pugliesi vaccinati contro il Covid, secondo l’ultimo aggiornamento del report del Ministero della Salute. In Puglia, quindi, durante la Fase 1, è stato utilizzato il 67,4% delle 74.605 dosi Pfizer attualmente a disposizione. Non sono state ancora consegnante dosi del vaccino Moderna. Il personale sanitario vaccinato è pari a 45.146 addetti; 2.641 sono gli operatori non sanitari che hanno ricevuto la prima somministrazione; nelle Rsa e Rssa sono state vaccinate 2.493 persone tra anziani e dipendenti, poco più del 10% dei quasi 22mila aventi diritto.

IN PUGLIA VACCINATI 2500 MEDICI DI FAMIGLIA - Circa 2.480 medici di famiglia della Puglia sono stati vaccinati contro il Covid: lo riferisce il segretario regionale della Fimmg Puglia, Donato Monopoli. Si tratta dell’80% della platea complessiva, composta da circa 3.100 medici di medicina generale, escludendo i pediatri di libera scelta. «Sta procedendo molto bene la campagna di vaccinazione anti-Covid, c'è stata una larga partecipazione», sottolinea Monopoli.