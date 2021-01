Brindisi, rinviata partita contro il Varese: troppi positivi Covid tra i giocatori lombardi

BRINDISI - I tanti casi di covid alla Pallacanestro Varese fanno rinviare il match di campionato con Brindisi in programma domenica prossima. Il presidente della Lega basket serie A, Umberto Gandini, «stante il perdurare della situazione di focolaio conclamata nel gruppo squadra della società Openjobmetis Varese dove sono stati riscontrati ulteriori casi di positività nei test effettuati lunedì e nella giornata odierna, con l’obiettivo di tutelare la salute di atleti e staff tecnici delle squadre coinvolte e degli arbitri ed ufficiali di campo, dispone il rinvio della gara Openjobmetis Varese-Happy Casa Brindisi in programma domenica 10 gennaio 2021» fa sapere la lega in una nota.

Nei prossimi giorni saranno indicate le modalità di recupero della partita.