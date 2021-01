Covid in Italia, cresce tasso positività (17,6%): quasi 12mila nuovi contagi e 364 morti

Prosegue costante l’aumento del tasso di positività al Covid in Italia, che si attesta al 17,6% rispetto al 14,1% di ieri. Sono stati 67.174 i tamponi

effettuati nelle ultime 24 ore mentre i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia sono stati 11.831 (ieri erano stati 22.211) per un totale dall'inizio dell'emergenza sanitaria di 2.141.201 contagiati.

È quanto emerge dal bollettino di oggi, sabato 2 gennaio, diffuso dal Ministero della Salute. Si contano nelle ultime 24 ore 364 decessi, ieri ne sono stati registrati 462, per un bilancio totale che sale a 74.985 morti dall’inizio dell’epidemia. I guariti in Italia sono complessivamente 1.489.154 (+9.166).

I casi attualmente positivi sono 577.062, di cui sono ospedalizzati 22.948, mentre i pazienti in terapia intensiva sono 2.569. I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono stati 67.174. La Regione che fa registrare più casi su base giornaliera è il Veneto con 3.165 contagi.