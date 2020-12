Covid in Italia, 16mila nuovi contagi e 575 morti nelle ultime 24h: tasso positività sale al 9,6%. Torna domani la «zona rossa»

Aumenta di poco rispetto a ieri il tasso di positività che sale al 9,6% (+0,9%). Sono stati 169.045 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore e 16.202 sono i nuovi contagi in Italia secondo il bollettino diffuso dal ministero della Salute, per un totale di 2.083.689 casi di Coronavirus.

Si registrano anche 575 morti, per un totale di 73.604 vittime dall'inizio della pandemia. I guariti nell'ultima giornata sono, invece, 19.960. I casi attuali sono 564.395 (-4.333).

Il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva in Italia scende di 21 unità nonostante i 175 nuovi ingressi delle ultime 24 ore.

Per il secondo giorno consecutivo, la Regione Campania ha comunicato di non avere a disposizione i dati quotidiani sugli ingressi in terapia intensiva.

Il numero di ricoverati con sintomi in Italia scende a 23.566 (-96 rispetto a ieri). Il numero di guariti o dimessi registra un aumento di 19.960 unità. Ad oggi in Italia gli attualmente positivi sono 564.395, i deceduti 73.604 e i dimessi o guariti 1.445.690.

Oggi è l'ultimo giorno in zona arancione. Da domani l'Italia torna zona rossa, con restrizioni sugli spostamenti e regole adottate per fronteggiare i rischi legati alla diffusione del coronavirus. Dal 31 dicembre al 3 gennaio, e poi il 5 e il 6, il nostro Paese si troverà in uno scenario di massima gravità caratterizzato da un livello di rischio alto.

Principale novità la durata del coprifuoco che tra il 31 dicembre e il 1° gennaio 2021 sarà in vigore tra le 22 e le 7 del mattino mentre gli altri giorni resterà tra le 22 e le 5.