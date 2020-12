Puglia, bando volontari per 3.542 posti Servizio civile: aperte iscrizioni

BARI - Il 21 dicembre il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile ha pubblicato il bando per la selezione di 46.891 operatori volontari che abbiano tra i 18 e i 29 anni non compiuti, e per la Puglia la quota riservata è di 3.542. «Per quest’anno - ha dichiarato l’assessore alle Politiche giovanili, Alessandro Delli Noci - in Puglia è previsto un contingente complessivo di ben 3542 operatori volontari tra Progetti Italia ordinari e Garanzia Giovani. Il Servizio civile universale offre ai nostri giovani la possibilità di dedicare un anno della propria vita ad un impegno solidaristico con una doppia finalità: permettere un’esperienza di crescita professionale e personale, di formazione ed educazione alla cittadinanza attiva e potenziare l’occupazione giovanile in un momento così complesso a causa dell’emergenza sanitaria in corso».

«È - prosegue - una misura importante anche per gli enti del Terzo settore che potranno ricevere nelle loro strutture tanti giovani a cui trasferire conoscenze e dai quali ricevere idee e proposte innovative. Un’opportunità per tutti che si aggiunge a tutte le misure su cui stiamo lavorando per mettere a frutto le competenze, le professionalità e le aspirazioni dei nostri giovani che vogliamo continuino a crescere nella propria terra».

Si può presentare domanda per un solo progetto in uno dei 46.891 messi a bando che si realizzeranno tra il 2021 e il 2022 su tutto il territorio nazionale o all’estero. I progetti hanno una durata variabile tra gli 8 e i 12 mesi, per un impegno medio settimanale di 25 ore e prevedono un rimborso forfettario mensile di 439,50 euro a volontario. Solo relativamente ai 1072 posti disponibili sui progetti di Garanzia Giovani in Puglia è richiesto lo stato di disoccupazione. Di questi 3542 posti destinati al contingente della Puglia, 188 sono riservati a giovani con minori opportunità, 130 prevedono la misura aggiuntiva di tutoraggio, 4 prevedono la possibilità di far svolgere ai volontari 3 mesi in un Paese dell’Unione Europea.