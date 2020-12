Covid 19, Regione Puglia proroga bando per gli aiuti alle imprese turistiche

BARI - La Giunta regionale ha prorogato al 15 febbraio 2021 il termine per la presentazione delle domande per i bandi «Custodiamo il Turismo in Puglia» e «Custodiamo la Cultura in Puglia», che prevedono, in favore delle micro, piccole e medie imprese pugliesi, aiuti in forma di sovvenzione diretta, per un ammontare totale di 50 milioni di euro. «Con questo bando gestito da Pugliapromozione, l’Agenzia muove il primo passo per diventare la casa delle imprese turistiche e culturali in Puglia. In questo momento occorre sostenere coloro che hanno subìto i grandi contraccolpi della pandemia. Un sostegno che servirà anche a riprendere le azioni per valorizzare il marchio Puglia in Italia e nel mondo», dichiara Massimo Bray, assessore al Turismo della Regione Puglia. I 50 milioni sono così suddivisi: 40 per le aziende del turismo, 10 per la sezione cultura. Dal 5 ottobre a oggi, sono pervenute 649 istanze, di cui per il turismo 445 istanze per un importo richiesto di euro 10.747.755, mentre per la Cultura 204 istanze per un importo di euro 3.433.103, per un volume finanziario totale di sovvenzioni richieste pari a euro 14.180.858. Allo stato attuale vi sono, dunque, ancora risorse disponibili.