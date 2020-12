Puglia, riapertura scuole: «Lezioni in presenza solo se davvero sicuro»

BARI - «Tra due settimane si torna alle lezioni in presenza, ma davvero è sicuro? La sicurezza dei lavoratori della scuola e dei nostri giovani studenti prima di tutto»: lo scrive su facebook il segretario regionale della Uil Puglia, Franco Busto, aggiungendo: «La Uil ha avanzato delle proposte concrete al governo, che ci auguriamo vengano considerate. E in Puglia vorremmo sapere che fine hanno fatto le nostre proposte di presìdi sanitari fissi in ogni istituto scolastico e di rimodulazione del sistema trasporti».