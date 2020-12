Misure anti Covid a Bari: nei weekend ok alle consumazioni al tavolo

BARI - Nei fine settimana di dicembre a Bari, dopo le 11, sarà consentito il consumo di cibo e bevande al banco o al tavolo, sia nel caso di tavolo all’interno che all’esterno dei locali. Lo precisa il Comune di Bari con riferimento all’ordinanza cosiddetta «anti-aperitivo», firmata ieri dal sindaco Antonio Decaro per evitare che nei giorni di festa del periodo natalizio si creino assembramenti.

Oltre a prevedere limitazioni nelle giornate del 24 e 31, vigilie di Natale e Capodanno (divieto di stazionamento in 29 piazze e strade della movida e dello shopping, chiusura delle attività di ristorazione alle 11 e dei negozi alle 13), l'ordinanza comprende prescrizioni anche per i fine settimane del 12, 13, 19, 20 e 27 dicembre. In queste giornate, però, a partire dalle 11 sarà vietato consumare cibi e bevande stazionando in piedi in luoghi pubblici e aperti al pubblico, mentre si potrà farlo seduti ai tavoli dei locali.