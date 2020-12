Covid, Puglia «promossa» in zona gialla Basilicata resta arancione. Cosa cambia per bar e ristoranti

Le regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Puglia e Umbria passano da area arancione ad area gialla. Si rinnovano le misure restrittive vigenti relative alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte.

E’ quanto si legge in una nuova ordinanza, relativa al contenimento del Covid-19, che sarà firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza. L'ordinanza sarà in vigore da dopodomani 6 dicembre.

La Puglia, dunque, passerà da zona arancione a gialla, una decisione che era nell’aria tanto che sia il governatore Michele Emiliano che l’assessore alla Sanità Pierluigi Lopalco avevano ipotizzato questa possibilità. Una scelta, quella del ministro per la Salute, Roberto Speranza, che arriva nonostante l’Istituto superiore della sanità, nella bozza del monitoraggio settimanale (23-29 novembre), inserisca ancora la Puglia tra le regioni a «rischio alto» assieme a Sardegna e Calabria.

Da domenica, dunque, si potrà uscire dal proprio comune, le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi: questo significa che si potrà andare a pranzo fuori anche a Natale e a Santo Stefano.

Dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; dalle ore 18.00 del 31 dicembre 2020 e fino alle ore 7.00 del 1° gennaio 2021, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive è consentita solo con servizio in camera; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio.

CENTRI COMMERCIALI - Restano invece chiusi anche in zona gialla, sia nelle giornate festive e, ad accezione di farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole che si trovano al loro interno.

Oggi in Puglia, però, si è registrato il record dei decessi: ben 72, di cui 21 in provincia di Bari, 8 nella Bat, 4 in provincia di Brindisi, 35 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto. Due, invece, i dati confortanti: migliora la percentuale del rapporto positivi-test effettuati, e cala il numero dei ricoveri.

BASILICATA, BARDI: «MERITIAMO LA ZONA GIALLA» - La Basilicata è zona arancione dallo scorso 11 novembre e, secondo la nuova ordinanza del ministro Speranza, resta tale.

«Abbiamo ulteriormente ampliato i posti per ricovero covid presso le strutture preposte e - ha aggiunto il governatore Bardi - rafforzato il monitoraggio avviando uno screening massicciò con test rapidi (20 mila su Potenza e 20 mila su Matera). Se le cose proseguiranno così, nei prossimi giorni è prevista anche la riapertura delle scuole».

Il presidente della Regione, ieri, ha disposto di estendere la didattica a distanza anche per le elementari e medie, avviata lo scorso 17 novembre, fino all’8 dicembre.

«I lucani ha ribadito Bardi - hanno risposto in maniera esemplare rispettando le regole e la Regione e gli enti locali - ha concluso - hanno fatto la loro parte in maniera efficace»