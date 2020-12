Coronavirus Puglia, mai così tanti morti: 72 in un giorno. Altri 1419 casi. Meno ricoveri ma alta percentuale contagi

Mai così tanti decessi in Puglia dall'inizio della pandemia: oggi nella regione si registrano 72 vittime e 1419 nuovi casi di Coronavirus, su una base di 9480 tamponi registrati. È quanto rende noto la Regione che ha diffuso il consueto bollettino epidemiologico. I decessi sono distribuiti in questo modo: 21 in provincia di Bari, 8 in provincia BAT, 4 in provincia di Brindisi, 35 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto. Gli attualmente positivi sono 42.544, i ricoverati nelle strutture sanitarie della regione sono 1823. Praticamente invariato il dato delle terapie intensive, 227 contro i 226 di ieri.

Le positività sono distribuite in questo modo: 741 in provincia di Bari, 161 in provincia di Brindisi, 165 nella provincia BAT, 106 in provincia di Foggia, 97 in provincia di Lecce, 135 in provincia di Taranto, 11 residenti fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota.

Sul fronte dei ricoveri, il dato degli ospedalizzati è in calo: ieri i ricoverati erano 1.847, contro i 1823 di oggi. I pazienti guariti sono 16.464, rispetto ai 15.912 dell'ultimo aggiornamento.