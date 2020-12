Coronavirus, parlamentari Fi: «Emiliano e Lopalco incoscienti»

"Il bollettino Covid segna uno scenario gravissimo per la Puglia: altri 1.602 casi, 42 deceduti e un rapporto tra contagi e tamponi ben al di sopra della media nazionale. Di fronte a dati drammatici, che parlano chiaro e sono più forti di qualsiasi propaganda, è pura incoscienza invocare per la Regione una riduzione del rischio a zona gialla, come si arrischia a fare il duo Emiliano-Lopalco. Purtroppo la Puglia, oggi, è da zona rosso fuoco, altro che gialla!". Così in una nota i parlamentari pugliesi di Forza Italia Francesco Paolo Sisto, Mauro D'Attis, Dario Damiani, Vincenza Labriola, Anna Carmela Minuto ed Elvira Savino. "L'incoscienza dell'Amministrazione regionale pugliese - prosegue Sisto - è di rilevanza penale: si tratta di vero e proprio concorso nei contagi, nei ricoveri e nelle morti per Covid. Per questo presenteremo un'interrogazione urgente al Ministro Speranza affinché apra gli occhi sulla sanità a guida Emiliano e sulla cecità colpevole di Lopalco. La nomina di un Commissario lontano dalle necessità del consenso appare inevitabile, prima che sia troppo tardi", conclude.