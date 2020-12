Calcio, il barese Piccinni nel direttivo dell'Assocalciatori

BARI - C'è un calciatore pugliese nel nuovo direttivo dell’Associazione italiana calciatori, il sindacato degli atleti: è il barese Marco Piccinni, centrocampista del Monopoli, classe 1987, cresciuto nelle giovanili del Bari. Il nuovo presidente dell’Aic è Umberto Calcagno, succede a Damiano Tommasi.

Tra le priorità del nuovo consiglio direttivo c'è la sostenibilità del sistema calcio, soprattutto nelle serie minori dove la crisi ha generato più squilibri e difficoltà per gli stipendi degli atleti. Oltre a Piccinni, nell’organo collegiale - che ha come vicepresidente la calciatrice Sara Gama - sono stati eletti anche gli ex Bari Leonardo Bonucci (Juve) e Andrea Ranocchia (Inter).