Covid Puglia, ulteriore calo dei contagi che vanno sotto quota mille (907). Anche 21 decessi

Per la prima volta dopo alcuni giorni, il bollettino va sotto i mille casi giornalieri. Sarà per i risultati delle misure di restrizioni di queste tre settimane, fatto sta che i dati diffusi dalla Regione Puglia registrano infatti 907 nuovi positivi su 8.282 tamponi segnando anche una ulteriore diminuzione del rapporto postivi/test oggi attestato intorno all'11%, più basso rispetto a ieri.

Dei 907 casi positivi: 134 sono in provincia di Bari, 45 in provincia di Brindisi, 97 nella provincia BAT, 448 in provincia di Foggia, 54 in provincia di Lecce, 126 in provincia di Taranto, 4 residenti fuori regione. 1 caso di residenza non nota è stato attribuito e riclassificato.

In discesa anche i decessi; dopo i 30 di ieri ( e i 48 del giorno prima), oggi si registrano 21 vittime: 7 in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi, 6 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Taranto.

I pazienti guariti sono 13.521 (crca 300 in più rispetto a ieri) mentre sono 38.244 i casi attualmente positivi.

Tuttavia resta sempre alta la pressione sugli ospedali: 1875 il numero delle persone ospedalizzate, di cui 200 ricoverate in Terapia intensiva: su tale aspetto, i dati Agenas hanno registrato un tasso di occupazione pari al 44%, al di sopra di quello nazionale e del valore soglia del 30%.

In Puglia continuano a registrarsi forti situazioni di disagio: ad Altamura, uno dei centri più colpiti della provincia di Bari, una donna di 44 anni che soffriva di epilessia è morta in casa accanto alla figlia di 4 anni: era risultata positiva al Covid dopo aver eseguito un test antigenico. A distanza di qualche giorno avevano fissato il tampone, ma è stata trovata in casa priva di vita. I familiari hanno messo sotto accusa la precarietà dell'assistenza territoriale.