Coronavirus Italia, 27.354 nuovi casi e 504 morti nelle ultime 24 ore

Continua la seconda ondata di contagi da Coronavirus in Italia: nella giornata di oggi 16 novembre sono 27.354 i nuovi casi, con 504 morti a fronte di 152.663 tamponi effettuati. Secondo il bollettino diffuso dalla Protezione Civile e dal Ministero della Salute è di 717.784 persone attualmente positive (+5.294), 45.733 morti (+504), 442.364 guariti (+21.554), per un totale di 1.205.881 casi (+27.354). Dei 717.784 attualmente positivi, 32.536 (+489) sono ricoverati in ospedale, 3.492 (+70) necessitano di terapia intensiva, mentre 681.756 (+4.735) si trovano in isolamento domiciliare.

Oggi si registra una consistente diminuzione dei casi (27.354 contro i 33.979 di ieri) a fronte di una forte diminuzione dei tamponi come avviene ormai dopo ogni weekend. Nell’ultimo giorno, infatti, sono stati processati 152.663 test contro i 195.275 di ieri. Diminuisce leggermente anche il numero dei morti (504 contro i 546 di ieri), mentre calano sia i ricoveri ordinari (489 contro i 649 di ieri) che i ricoveri in terapia intensiva (70 contro i 116 di ieri). Per quanto riguarda le Regioni, quella che registra il maggior incremento dei casi è la Lombardia con 4.128 nuovi contagi, seguita dalla Campania con 4.079 e dal Veneto con 3.476 nuovi contagi.