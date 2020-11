Caos scuola e Covid 19, Emiliano chiede di essere ascoltato dal Tar: ammesso a partecipare in udienza

BARI - Il governatore della Puglia, Michele Emiliano, ha chiesto di «essere ascoltato in sede di interrogatorio libero» nell’udienza dinanzi al Tar Puglia fissata per il 18 novembre, nella quale si discuterà la sospensione dell’ordinanza con cui la Regione, da fine ottobre, ha interrotto le lezioni in presenza in tutte le scuole, tranne in quella per l’infanzia, a causa del Covid. Accogliendo l'istanza del Codacons Lecce e di alcuni genitori di alunni di scuola primaria, il Tar ha già sospeso d’urgenza l’ordinanza della Regione, rinviando la discussione al 18 novembre.

«Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, potrà essere sentito in camera di consiglio il 18 ottobre, sempreché il collegio ammetta l’interrogatorio libero». Lo scrive il Tar Puglia rispondendo all’istanza con la quale l’Avvocatura regionale ha chiesto che Emiliano venga ascoltato nell’udienza relativa alla sospensione dell’ordinanza con la quale la Regione aveva deciso di interrompere la didattica in presenza nelle scuole per limitare il rischio contagi.

Il Tribunale, dunque, si è riservato di decidere in udienza sulla ammissibilità della istanza di audizione, spiegando che Emiliano «potrà partecipare alla video-conferenza insieme agli avvocati della Regione, ma dovrà attendere di essere chiamato dopo che il collegio, sentite tutte le parti, avrà deciso di ammetterne l’audizione».