Gazzetta, no del Tribunale a Soprintendenza: il bando per il fitto di azienda va avanti.

Il Tribunale fallimentare di Bari ha confermato il bando per l’affitto del ramo di azienda di Edisud, la società editrice della Gazzetta del Mezzogiorno, dichiarata fallita a giugno e in esercizio provvisorio fino al 20 novembre. Il giudice delegato Raffaella Simone non ha, quindi, dato seguito alla richiesta della Soprintendenza archivistica e bibliografica della Puglia che ne chiedeva il ritiro.

Per il Tribunale, diversamente da quanto sostenuto dalla Soprintendenza, il trasferimento della detenzione dell’archivio all’aggiudicatario del bando di affitto del ramo di azienda della società Edisud non comporta violazione del divieto di smembramento dell’archivio (comprensivo della testata «La Gazzetta del Mezzogiorno") mutando semplicemente il soggetto detentore».

Nei giorni scorsi i giornalisti, al termine di una assemblea, avevano approvato un documento con il quale contestavano il bando predisposto dei curatori (il prof. Michele Castellano e il dott. Gabriele Zito), a poco meno di due settimane dalla fine dell'esercizio provvisorio, che non conterrebbe sufficienti garanzie per la prosecuzione delle pubblicazioni.