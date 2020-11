Ricatto social alla giornalista tv Daniela Mazzacane: hackerato profilo Instagram

Non è tutto oro ciò che luccica: anche diventare famosi sui social ha i suoi svantaggi. Adesso c’è infatti chi approfitta dei profili Instagram più seguiti. La Polizia postale è al lavoro su numerose segnalazioni di cittadini. Il furto dell’account (il profilo, l’identità) è un reato grave, da codice penale. Ci sono persone che rubano i dati per sfruttare il numero elevato di follower che possono fruttare ricchi guadagni («influencer» con 100mila seguaci possono guadagnare qualche migliaio di euro per ogni post) o semplicemente per accedere a operazioni consentite a chi è presente su Facebook e su Instagram o, ancora, per rivendere le informazioni rubate.

Tra i tanti cittadini che non sono riusciti a rientrare nel proprio profilo, c’è un volto noto ai pugliesi, Daniela Mazzacane, giornalista del Tg Norba e conduttrice di Pomeriggio Norba. «Il mio account Instagram è stato hackerato e mi è stato anche chiesto di pagare un congruo riscatto per riaverlo», rivela la giornalista barese che ha denunciato alla Procura della Repubblica il tentato furto di identità subìto sul suo profilo social e l’estorsione tentata dagli autori dell’attacco informatico che le hanno chiesto un riscatto per rientrarne in possesso.

«È accaduto il 7 agosto - racconta la giornalista - quando ho ricevuto una serie di messaggi in inglese e in italiano, apparentemente inviati da Instagram, con i quali mi si comunicava che sarebbe stato bloccato l’account perché avrei pubblicato contenuti inappropriati. Il mio cuore batteva all’impazzata e poiché ero perfettamente conscia di non aver mai pubblicato nulla di inappropriato, mi sono attaccata subito al computer per indagare.

Ho cercato di avere spiegazioni e ho seguito quelle fornite da Instagram stesso per evitare la cancellazione del mio account con tutti i suoi dati. Purtroppo, però, ad un certo punto, dopo aver fornito su apparente richiesta di Instagram il mio numero di telefono, ho ricevuto un messaggio su whatsapp dal quale ho capito che si trattava di hackeraggio e che qualcuno stava tentando di rubare la mia identità Instagram».

A quel punto, ha temuto che l’hacker potesse rubare anche altri dati sensibili del suo telefono, quindi ha interrotto ogni comunicazione e cancellato i messaggi successivi, tra cui quello in cui le chiedeva il riscatto per la restituzione dell’account. «Ho fatto appena in tempo, perché successivamente ho provato ad accedere al mio account ed è comparso il messaggio che comunicava l’accesso di qualche estraneo e mi invitava a cliccare su un link per ripristinare le impostazioni precedenti. Ho seguito le istruzioni e per fortuna sono riuscita a rientrare nel mio account, neutralizzando l’azione dell’hacker».

Ora, Daniela Mazzacane ha sporto denuncia-querela contro ignoti per identificare e perseguire il soggetto intrufolatosi nei suoi profili e capire anche com’è possibile che qualcuno sia riuscito, così facilmente, a prendere il controllo del suo account, dei suoi contatti e dei suoi dati sensibili.

Daniela è su Instagram da più di 6 anni e grazie al suo lavoro e al suo impegno sociale (è presidente della onlus Donne di Puglia) si è guadagnata il seguito di 80mila followers, probabilmente un record tra le giornaliste italiane. Ma in un attimo si è ritrovata senza il suo nome utente, la sua password e l’indirizzo mail collegato all’account. In sostanza, senza l’identità social che un pirata, fin qui sconosciuto, ha provato a rubargli. Con la sua iniziativa, la giornalista vuol anche lanciare un messaggio: «Questa esperienza insegna che bisogna stare attenti alle trappole presenti sui social, agli hacker che si intrufolano sul tuo profilo, alle persone che si spacciano per quello che non sono. Mi rivolgo soprattutto ai giovani, invitandoli a usare i social utilizzando il cervello».