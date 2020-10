Bari calcio, parla Auteri: «Con il Catania gara impegnativa»

BARI - «Il Catania? Ha giocato una buona partita con la Ternana. E’ una squadra che ha qualità e giocatori esperti e importanti, a partire dalla difesa, con Clayton e Tonucci. Sarà un confronto impegnativo con una delle migliori formazioni del torneo. Noi e loro giochiamo a viso aperto. Mi auguro sia una partita godibile": così il tecnico del Bari Gaetano Auteri ha presentato la partita di domani sera dei pugliesi al San Nicola contro gli etnei.

«Ci sono - ha aggiunto - dieci squadra che hanno in questo torneo qualità importanti. E tra queste c'è il Catania, complesso ben allenato. Dovremo stare attenti». Sulla formazione ha precisato: «Sabbione è squalificato. Abbiamo altre opzioni: Ciofani potrebbe ricoprire il ruolo, ma non ho deciso ancora chi sarà in campo. Bianco? Sta bene, ha rimediato un taglio alla tibia e ha recuperato. Fa parte della lista dei convocati».

I contagi Covid fanno rinviare le partite ma Auteri ritiene che osservando i protocolli si possa andare avanti in sicurezza: "Non c'è il rischio di falsare il campionato. Noi siamo in una bolla. Vengo a fare allenamento e poi vado a casa. Contatti è meglio non averli, abbiamo delle responsabilità», ha concluso l'allenatore.