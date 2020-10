Bari, il San Nicola è pronto a riaccogliere i primi tifosi per il match con il Catania

BARI - Torna il pubblico al San Nicola, secondo le disposizioni governative, per la gara del Bari contro il Catania in programma lunedì sera: saranno disponibili 1.000 posti nell’impianto di Via Torrebella. Il club ha riservato 500 posti agli sponsor, mentre gli altri 500 saranno messi in vendita e potranno essere acquistati online esclusivamente dai titolari di abbonamento '19-'20.

«La prevendita, esclusivamente in modalità «print@home» (con stampa cartacea del titolo d’accesso), sarà attiva da giovedì 22 ottobre, dalle ore 10:00 fino a inizio gara», è scritto nella nota del club. I biglietti avranno il prezzo unico di 33 euro più diritti di prevendita e non sarà consentito il cambio del nominativo dell’utilizzatore del tagliando.

I tifosi del Bari calcio che non hanno potuto utilizzare l’abbonamento sottoscritto nella passata stagione per le partite senza pubblico causa Covid, riceveranno un indennizzo con un apposito voucher. Lo sottolinea il club in una nota, «preso atto dei provvedimenti adottati dalle Autorità competenti che, a causa dell’emergenza sanitaria in essere, hanno disposto la ripresa del campionato di Lega Pro 2019-2020 direttamente dalla fase playoff e senza la presenza di pubblico». Verranno rimborsati, precisa la società, per «i ratei non goduti degli abbonamenti relativi alla suddetta stagione, relativi alle gare casalinghe contro Catania, Bisceglie, Paganese, Rende e Casertana». «Chi non vorrà esercitare questo diritto e sostenere la società potrà rinunciare al voucher compilando il modulo che verrà attivato sul sito ufficiale sscalciobari.it nei prossimi giorni». «I voucher - spiega ancora il club -, di valore economico pari al lordo dei ratei dell’abbonamento relativi alle partite non godute, potranno essere utilizzati per l’acquisto di servizi di biglietteria dell’SSC Bari (biglietti e abbonamenti)».