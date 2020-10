BARI - «In questo periodo di emergenza, valutate le esigenze stabilite nell’ambito dei singoli Comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica anche al fine dell’individuazione delle aliquote di Polizia locale che potranno integrare il dispositivo di controllo, verranno utilizzate le forze di polizia necessarie per i servizi di presidio del territorio stabiliti di volta in volta».

Lo ha dichiarato la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, al termine della videoconferenza con i sindaci delle Città metropolitane. «L'incontro - ha detto la ministra - è stato positivo e si è svolto con uno spirito di massima collaborazione tra le istituzioni».

«Nel corso dell’incontro è stato confermato l’impegno sollecitato dai sindaci per le risorse necessarie a garantire l’assunzione a tempo determinato di appartenenti alle polizie locali - si legge in una nota del Ministero dell’Interno -, che possano supportare i servizi sul territorio e i controlli stabiliti nell’ambito dei Comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica. Stesso impegno - prosegue la nota - è stato ribadito per prevedere anche nel 2021 la possibilità di confermare le risorse destinate al fondo speciale per gli straordinari delle forze di polizia locale».

DECARO: «PIU' AGENTI PER CONTROLLI» - «Abbiamo chiesto alla ministra di incrementare il numero di agenti delle forze dell’ordine perché siamo convinti che il controllo e il rispetto delle nostre ordinanze debba essere assicurato dallo Stato». Lo ha detto il presidente dell’Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro, a margine della riunione in videoconferenza con la ministra degli Interni, Luciana Lamorgese e i sindaci delle Città metropolitane, sulle nuove norme anti-Covid e, in particolare, sulle ordinanze cosiddette «coprifuoco».

«Attraversiamo un momento molto difficile per il Paese. La collaborazione è l’unica strada per provare a uscirne». Lo ha detto il presidente dell’Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro, a margine della riunione in videoconferenza con la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese e i sindaci delle Città metropolitane. "Abbiamo avuto con la ministra Lamorgese un confronto franco e chiarificatore - ha detto Decaro - a partire da quell'articolo dell’ultimo Dpcm che ipotizza per alcune strade limitazioni a sostare in piedi al fine di evitare gli assembramenti. Con il senso di responsabilità che ci appartiene ogni sindaco sta lavorando di concerto con prefetto e questore nell’ambito del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Lavoriamo insieme per individuare le aree su cui intervenire».