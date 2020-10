Bari, M5s Puglia: «In arrivo 9 mln di fondi statali per creare ciclovie»

BARI - «Sul totale di 133 milioni di euro stanziati dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per la realizzazione delle ciclovie urbane, quasi 9 milioni vanno alla Puglia ripartiti tra i 2.801.346,66 per la Città metropolitana di Bari e quelli destinati a Comuni capoluogo di Provincia, Comuni con popolazione residente superiore ai 50.000 abitanti e Comuni sede legale di un’Istituzione Universitaria». Lo precisano in una nota i consiglieri regionali del M5s. «Adesso - concludono i pentastellati pugliesi - i Comuni e le Città Metropolitane hanno 22 mesi per realizzare le opere e nel frattempo verrà istituito un Tavolo di Monitoraggio al Mit. La priorità verrà data ai collegamenti con le Università e le stazioni ferroviarie. Acceleriamo il più possibile sulla mobilità sostenibile e trasformiamo in fatti concreti queste importanti risorse».