Puglia, allerta arancione per temporali fino a lunedì

Allerta arancione per rischio idrogeologico per temporali sulla Puglia centrale, Puglia centrale Bradanica e Bacini del Lato e del Lenne dalle ore 20.00 di oggi per le successive 24 ore. Dalla stessa ora è prevista allerta gialla per il vento su tutto il territorio regionale. Lo comunica la Protezione civile regionale.

Secondo le previsioni meteo disponibili, negli orari dell’allerta sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati moderati. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.