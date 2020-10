Gravina, 4 ragazzi positivi e si chiudono tutte le scuole: precauzione Asl per tracciare i contatti. Il sindaco: «Prudenza»

GRAVINA - Ogni scuola di ordine e grado di Gravina è stata chiusa per allarme Covid 19. Secondo quanto si apprende 4 ragazzi sono risultati positivi al Coronavirus, ma durante il lavoro di tracciamento dei contatti la Asl non è riuscita a ricollegare tutti gli spostamenti dei giovani e per precauzione ha deciso di chiudere tutti gli istituti scolastici della città. A confermarlo è lo stesso sindaco Alesio Valente che, in un video su Facebook, chiede ai suoi cittadini «sacrificio, prudenza e buon senso».