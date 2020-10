Bari, ingaggiate due nuove punte: Citro e Montalto

BARI - Il Bari ha ingaggiato due punte per rinforzare il reparto offensivo della squadra di Auteri. Adriano Montalto, classe 1988, arriva dalla Cremonese ed è stato acquistato a titolo definitivo (ha firmato un biennale): nelle ultime due stagioni ha collezionato 30 presenze e 5 gol con le maglie di Cremonese e Venezia in B. Il secondo colpo - il contratto sta per essere depositato - riguarda Nicola Citro: l'attaccante arriva dal Frosinone e firmerà un biennale