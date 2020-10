Forti raffiche di vento in Puglia, scatta l'allerta arancione

BARI - Allerta arancione per il forte vento di burrasca dai quadranti meridionali su tutta la Puglia delle ore 21.00 di oggi per le successive 24 ore. Lo comunica la Protezione civile che ha emanato anche l’allerta gialla per rischio idrogeologico localizzato sui Bacini del Lato e del Lenne dalle ore 8.00 di domani per le successive 12 ore per precipitazioni da isolate e sparse.