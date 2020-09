Tumori al seno: oggi la «Race for the Cure» anche a Bari, l'edizione 2020 è sul web

La Race for the Cure è la più grande manifestazione per la lotta ai tumori al seno in Italia e nel mondo. L’edizione 2020, per evidenti ragioni di sicurezza, prevede singoli eventi diffusi sul territorio e online. Komen Italia in questo fine settimana di settembre ha organizzato manifestazioni in 7 città italiane (Bari, Bologna, Brescia, Matera, Roma, Napoli e Pescara) e in contemporanea da 23 paesi europei. «Quest’anno viviamo un’esperienza nuova e diversa a causa delle esigenze in sicurezza Covid – dichiara Linda Catucci, presidente del Comitato Regionale Puglia di Komen Italia. Abbiamo cercato, nonostante tutto, di essere vicini a tutte le Donne in Rosa e alle loro famiglie attraverso il sostegno di attività online». .

Per partecipare a Corri la tua Race è sufficiente iscriversi a una squadra o crearne una nuova su www.raceforthecure.it e trovare poi il proprio modo per attivarsi (ad esempio: correre nel parco sotto casa, passeggiare nel proprio quartiere o prendere parte a una delle tante attività che saranno organizzate nella città di Bari) e condividere la propria testimonianza sui canali social dell’iniziativa. Per far parte della squadra, basta inserire il codice "1CC0EDEF” sulla pagina del Puglia Komen: https://www.raceforthecure.eu/it/Participants/Team/Id/2319. Tutti i contenuti social pubblicati dai partecipanti saranno raccolti in un unico spazio online, il Social Wall: un luogo dove unirsi nella lotta ai tumori del seno.