Coronavirus, Odg Puglia: presto un decalogo per i giornalisti

«Presto un decalogo per lavorare in sicurezza». Lo annuncia l’Ordine dei Giornalisti della Puglia in una nota sulla gestione dell’emergenza sanitaria, diffusa dopo le ricadute sulla categoria della positività al Covid di Raffaele Fitto e di parte del suo entourage.

«L'Ordine dei giornalisti della Puglia - si legge nella nota - accoglie molto favorevolmente l’invito giunto dall’Ucsi Puglia per la predisposizione di regole di comportamento in occasione di conferenze stampa a tutela dell’incolumità dei professionisti dell’informazione e annuncia di aver già avviato l'interlocuzione con l’Ufficio stampa della Fiera del Levante per organizzare al meglio, nel rispetto delle regole anti Covid e delle esigenze delle redazioni, il lavoro di quanti parteciperanno sabato 3 ottobre all’inaugurazione della Fiera del Levante. Quello sarà certamente - sottolinea l’Ordine - un banco di prova per stilare un vademecum, utile soprattutto per i colleghi che organizzano conferenze stampa, per garantire le misure utili allo svolgimento del lavoro dei colleghi in sicurezza, a cominciare dai precari che vanno sostenuti anche dai responsabili della sicurezza delle aziende per le quali lavorano».

«Intanto - prosegue la nota - in merito al triage, sollecitato dall’Ordine dei giornalisti della Puglia e da Assostampa Puglia e predisposto dalle Asl Bari e Asl Bat per la verifica della positività dei colleghi che dal 18 settembre hanno seguito eventi della campagna elettorale dell’onorevole Raffaele Fitto, è necessario che i colleghi sottoposti a tampone, osservino tutte le prescrizioni previste dal Dipartimento di prevenzione delle Asl consultabili sui siti istituzionali».