Regionali, Laricchia: «M5s in Puglia all'opposizione senza sconti»

BARI - «Ancora una volta faremo una opposizione, come in questi cinque anni, che non fa sconti a nessuno e inonda il Consiglio regionale di proposte». Lo ha detto Antonella Laricchia, candidata del Movimento 5 Stelle in Puglia, commentando l’esito del voto. "Siamo pronti a rimetterci a lavorare per entrare ancora nelle case dei pugliesi e farli riappassionare alla politica - aggiunge - perché un amministratore pubblico serio dovrebbe preoccuparsi che quasi la metà, il 45% dei pugliesi, resta a casa e sceglie di non scegliere. Il disastro elettorale è la mancata partecipazione». Sul mancato accordo e sulla possibilità di aprire un confronto con Michele Emiliano, Laricchia ha detto che «non ci sono le condizioni per un accordo ma al confronto sui programmi non ci siamo mai sottratti». La consigliera grillina ha ribadito che "sui programmi non abbiamo mai chiuso a nessuno, abbiamo fatto tante proposte e ci aspettiamo di essere ascoltati, ma abbiamo chiuso a certi tentativi di comprare il nostro silenzio, di venderci delle poltrone».