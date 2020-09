Calcio, Consiglio Figc: ok a Foggia e Bisceglie in serie C

A seguito della sentenza su Bitonto e Picerno della corte d’appello federale, il consiglio della Figc ha approvato oggi le ammissioni per scorrimento di classifica di Foggia e Bisceglie in Serie C.

Alle due società sono stati dati dieci giorni di tempo per finalizzare le procedure di ammissione, che saranno poi prese in esame dalla Covisoc e dalla Commissione criteri infrastrutturali e sportivi-organizzativi.