Coronavirus, in Italia +1616 malati rispetto a ieri, 10 vittime e 24 ricoveri. Nessuna regione a contagi zero

In Italia ci sono 1616 contagiati in più dal Coronavirus rispetto a ieri. È quanto emerge dal bollettino diffuso dal Ministero della Salute. Nella giornata di ieri, 10 settembre, sono stati analizzati 98.880 tamponi. Le vittime nelle ultime 24 ore sono 10 (35.597 in tutto), i dimessi/guariti +547 (212.432 in tutto). Crescono di 24 unità i ricoveri, 11 quelli in terapia intensiva. Il totale dei casi dall'inizio della pandemia è di 284.796, attualmente ci sono 36.767 persone positive. Nessuna regione a contagi zero.