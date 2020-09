Rifiuti, Puglia primeggia nel Sud per raccolta differenziata di carta e cartone: +8%

La Puglia punta di diamante tra le regioni del Sud Italia nella raccolta differenziata di carta e cartone: è quanto emerge dal 25° Rapporto annuale sulla raccolta differenziata e riciclo di carta e cartone in Italia curato dal Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica. Nel 2019, infatti, la Puglia ha fatto registrare un +8% d’incremento annuo, pari a 204.529 tonnellate raccolte che, spalmate sui poco più di 4 milioni di residenti, portano il contributo medio pro-capite a 50 kg, superiore alla resa media registrata nel Sud Italia, pari 41,8 kg.

«Un incremento annuo che si avvicina al 10% non può in alcun modo essere ascritto alla casualità. La Puglia sta iniziando a raccogliere i frutti di un percorso di diffusione, potenziamento ed efficientamento della raccolta differenziata avviato da tempo», commenta Carlo Montalbetti, direttore generale Comieco.

LEADERSHIP DI BARI - A livello provinciale, Bari si conferma leader con 83.975 tonnellate, pari a 66,3 kg per abitante. Seguono Lecce con 38.322 tonnellate e una media pro-capite di 47,5 kg e Foggia con 25.638 tonnellate e 40,4 kg pro-capite. Subito dopo, Taranto con 22.934 tonnellate e 39 kg pro-capite, Brindisi con 19.174 tonnellate e 47,8 kg pro-capite e, infine, la provincia B.A.T con 14.486 tonnellate e 36,7 kg pro-capite.

PRATICA VIRTUOSA - I dati testimoniano come la raccolta differenziata di carta e cartone sia una pratica consolidata in Puglia. Trend confermato anche dai risultati di una ricerca demoscopica commissionata da Comieco ad Astra Ricerche, secondo cui il 92% dei pugliesi si dichiara molto/abbastanza preoccupato per i problemi legati all’ambiente e al cambiamento climatico a livello globale (contro una media nazionale dell’88,5%) e, parallelamente, il 75% si impegna molto o abbastanza nell’adozione quotidiana di comportamenti sostenibili, primo fra tutti la raccolta differenziata (74%).

Le performance ottenute in Puglia rappresentano un tassello importante nel +3% di crescita fatto registrare nel 2019 dalla raccolta differenziata di carta e cartone nel nostro Paese, che ha superato complessivamente la soglia dei 3,5 milioni di tonnellate.

Lo stato di salute eccellente del settore trova conferma anche nel tasso di riciclo degli imballaggi a base cellulosica attestatosi all’81%, in linea con l’obiettivo europeo fissato al 2030 (85% tasso di riciclo). Nel 2019, inoltre, è emerso un importante miglioramento sotto il profilo qualitativo dei materiali avviati al riciclo, con l’incidenza delle impurità nella raccolta differenziata di carta e cartone svolta dalle “famiglie” torna sotto la soglia del 3%, mentre viene confermata l’eccellente qualità delle raccolte sui circuiti «commerciali».