Ministro Speranza: alle scuole 11 milioni di mascherine

Mentre è di nuovo alta la tensione tra i sindacati della scuola e la ministra Lucia Azzolina, questa volta, sulle Graduatorie dei supplenti (Gps), sul fronte della sicurezza una rassicurazione viene dal ministro della Salute Roberto Speranza: l’Italia è «l’unico Paese in Europa e nel mondo - ha sostenuto - che metterà a disposizione 11 milioni di mascherine per studenti e personale scolastico» precisando che si tratta di mascherine chirurgiche e ricordando che sono obbligatorie «nei momenti dinamici». ma non quando si è al banco.

E se la Basilicata posticipa l’apertura (si veda altro articolo in questa pagina; ndr), il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti decide di rispondere no all’appello dell’Ordine dei Medici della Liguria che chiedevano un rinvio dell’inizio delle lezioni di 10 giorni.

Circa le «scintille» sindacati-Azzolina, il problema è sulle graduatorie: sono oltre 753 mila gli aspiranti che hanno chiesto, dal 22 luglio al 6 agosto, l’iscrizione per un totale di quasi due milioni di domande visto che gli insegnanti potevano iscriversi per più classi di concorso. Ad accendere la miccia è stata la parziale pubblicazione delle graduatorie da parte degli Uffici territoriali da cui - secondo i sindacati - sono emersi «evidenti errori nei punteggi» ed un caos tale da essere foriero di innumerevoli ricorsi. E così le principali 5 sigle sindacali del settore (Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola Rua, Snals Confsal, e Gilda Unams) hanno scritto alla ministra Azzolina un telegramma, che è un «atto di messa e mora e diffida», per chiedere di non utilizzare le graduatorie digilitalizzate e di ritornare ai vecchi elenchi. Immediata la replica dell’Azzolina: «Insensato parlare di caos» visto che «le segnalazioni sono pochissime» e «tutte in via di risoluzione», ha detto, garantendo che le nomine per i supplenti avverranno entro il 14 settembre, come stabilito.