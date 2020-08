Coronavirus Italia, nuova impennata di casi: 642 positivi e 7 morti nelle ultime 24 ore

È di 15.360 (+271) persone attualmente positive, 35.412 (+7) morti, 204.506 (+364) guariti, per un totale di 255.278 (+642) casi, il bilancio inerente all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal consueto bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Nell’ultimo giorno sono stati realizzati 71.095 tamponi a fronte dei 53.976 test effettuati nella giornata di ieri.

Ieri i casi registrati in 24 ore erano stati 403. In aumento il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva: oggi sono 66 (ieri 58). In crescita anche i tamponi: 71mila, quasi 20mila in più di ieri. In Lombardia (+91) e Emilia Romagna (+76) i maggiori incrementi di contagiati.