Potenza calcio, Carlos Franca lascia i rossoblu e Mario Somma nuovo allenatore

POTENZA - «Salutiamo un grande calciatore, un grande simbolo di Potenza, e un grande uomo, a cui rivolgiamo tutta la nostra gratitudine": il presidente del Potenza Calcio, Salvatore Caiata, ha «salutato» così il capitano Carlos Franca, che oggi ha annunciato il suo addio «per una nuova missione».

Un saluto tra lacrime e gratitudine quello tra il presidente e il capitano: entrambi hanno ricordato più volte «l'amore per una città» che «mi ha accolto - ha detto Franca - in un modo meraviglioso. Io e la mia famiglia abbiamo voluto dare tanto a questa comunità. Oggi la nostra missione è finita, e ne inizieremo un altro».

Caiata ha detto di «rispettare la scelta di Carlos, una scelta personale e di famiglia he rispettiamo: fino all’ultimo gli ho offerto un biennale, ma la sua strada porta altrove, e noi non smetteremo mai di amarlo». Anche il difensore Palmieri lascerà la squadra, e anche a lui «la società rivolge un saluto commosso e affettuoso: parliamo - ha concluso Caiata - due grandi uomini che ci hanno dato tanto».

MARIO SOMMA NUOVO ALLENATORE - Mario Somma è il nuovo allenatore del Potenza Calcio (Serie C): lo ha annunciato ai giornalisti nel pomeriggio il presidente della società, Salvatore Caiata.

Caiata ha poi spiegato che si tratta di «un allenatore dal curriculum magnifico, un grande motivatore con un eccezionale bagaglio tecnico": il campionato che sta per aprirsi, per il patron del Potenza, «sarà difficilissimo, quasi impossibile da vincere, con quattro o cinque colossi: la nostra ambizione sono i play off, ma prima di tutto vogliamo creare bel gioco, valorizzare i nostri calciatori e fare tutto al meglio». Caiata ha anche annunciato un concorso dedicato ai bambini: «I nostri piccoli tifosi disegneranno la loro maglia, e noi sceglieremo la più bella che diventerà la nostra prima, o seconda, divisa».

Il presidente rossoblù ha poi rivolto un appello agli imprenditori locali «per sostenere la società», anche perché "fino a questo momento non si è fatto avanti nessuno: abbiamo iscritto la squadra e faremo del nostro meglio, ma non sarà facile», peraltro «in una situazione folle per i protocolli sanitari». Caiata, riferendosi al calciomercato, ha quindi spiegato «che, dopo tre anni stupendi, il Potenza 2.0 riparte su un’ossatura forte, senza guardare a grandi colpi ma ad acquisti mirati, per professionalità e umanità».