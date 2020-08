Fase 3, Fitto all'attacco: «Vale l'ordinanza di Emiliano o quella di Speranza?»

BARI - «Per chiarezza e non per polemica, chiedo: i pugliesi di ritorno da Grecia, Malta, Spagna e Croazia devono attenersi alle disposizioni previste nell’ordinanza del ministro della Salute Speranza o a quella dell’assessore alla Salute Emiliano?». Lo ha scritto, in una nota, Raffaele Fitto, candidato del centrodestra alla carica di presidente della Regione Puglia.

«Al ritorno - ha aggiunto - devono fare il tampone presso le Asl entro le 48 ore dall’arrivo (così come vuole Speranza, per evitare inutili quarantene) o 72 ore dopo l’arrivo (ordinanza Emiliano riveduta e corretta più volte)? Ed ancora, chiedo: alla riunione straordinaria, indetta ieri dal ministro Boccia con le Regioni (proprio perché queste ultime non andassero in ordine sparso), la Puglia c'era? E se sì perché abbiamo un’ordinanza differente, era così difficile mettersi d’accordo? Sarebbe - ha continuato - troppo pretendere la coerenza dato l’evidente e ondivago stato confusionale, ma almeno la chiarezza ci è dovuta. In tutto questo non dimentichiamo che stiamo parlando di turismo. Al settore - ha concluso Fitto - dovevamo facilitare la ripresa, non complicarla».