Regionali 2020, Elena Gentile probabile candidata a Lecce

LECCE - Elena Gentile, già europarlamentare e assessora della Giunta Vendola, dopo essere stata estromessa dal Pd di Foggia, alle prossime elezioni regionali potrebbe essere candidata a Lecce dallo stesso Partito democratico. E’ quanto è emerso oggi pomeriggio durante la direzione regionale del Pd. Le liste consegnate dalle segreterie provinciali a Marco Lacarra non sono, però, ancora definitive: come spiegato dallo stesso segretario regionale, si tratta di proposte che dovranno essere ancora discusse e approvate da Nicola Oddati, responsabile nazionale della compilazione delle liste elettorali. "Ci sono alcune liste che non sono complete e altre che necessitano approfondimenti», ha chiarito Lacarra durante la direzione trasmessa su facebook. A Bari, al momento, tra i nomi proposti ci sono l’attuale presidente del Consiglio regionale, Mario Loizzo; il consigliere politico di Michele Emiliano, Domenico De Santis; l’assessore regionale ai Trasporti, Giovanni Giannini; la consigliera regionale Anita Maurodinoia e lo scrittore Leo Palmisano. A Brindisi, riconferma per il consigliere Fabiano Amati, presente anche Carmelo Grassi, direttore del Teatro Verdi. A Foggia compaiono i nomi dell’assessore regionale Raffaele Piemontese e del capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Paolo Campo; a Taranto, i consiglieri regionali Michele Mazzarano e Donato Pentassuglia; a Lecce, oltre a Elena Gentile, ci sono anche Sergio Blasi, consigliere uscente e Loredana Capone, assessora regionale a turismo e cultura.

LE PAROLE DI LACARRA (PD) - «Il tema politico della Puglia può decidere il futuro delle alleanze del governo e dello stesso governo». Lo ha sottolineato il segretario regionale del Pd Puglia, il deputato Marco Lacarra, durante la direzione regionale del Partito democratico che, trasmessa in diretta facebook nel pomeriggio, ha affrontato anche il nodo delle elezioni regionali di settembre. "Qualora dovessimo perdere anche la Puglia - ha detto Lacarra - le sorti della Puglia definiranno anche il futuro dell’alleanza di governo, anche qualora il contributo mancato del M5s dovesse essere decisivo per la vittoria in questa regione».