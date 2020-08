Cgil Puglia, Gesmundo: «Decreto agosto difende lavoratori più deboli»

BARI - «Le misure del Decreto Agosto del Governo vanno nella direzione della difesa dei lavoratori più deboli, con l’allungamento della cassa integrazione, la proroga del blocco licenziamenti, l’allungamento di Naspi e Discoll e la proroga di parte delle indennità per gli addetti dei settori più colpiti come turismo e spettacolo».

Lo sottolinea in una nota il segretario regionale della Cgil Puglia, Pino Gesmundo. «L'attenzione al Mezzogiorno che reclamiamo - aggiunge - ha prodotto per ora misure sulla decontribuzione e sgravi alle imprese. Come ha sottolineato la Cgil nazionale, dovrebbero essere maggiormente condizionate e selettive e non a pioggia, premiando investimenti, lavoro stabile, innovazione. Serve allora un confronto sulle strategie di sviluppo e sull'uso più appropriato delle risorse. Politiche industriali, infrastrutture, politiche energetiche, ambiente, welfare, ricerca e innovazione tecnologica del sistema produttivo: vogliamo discutere con una visione d’insieme sulle priorità per il Mezzogiorno, provando a tenere unito il Paese mentre la crisi post Covid rischia ancora di più di acuire le distanze. Un piano straordinario di investimenti anche per il settore pubblico, dalla Pubblica amministrazione al welfare, per ammodernare la macchina amministrativa e dopo anni di tagli irrobustire le politiche della salute e sociali, servizi che al pari del lavoro presentano indici molto al di sotto della media nazionale. Così come servono investimenti per la conoscenza, il credito, l'ambiente, accompagnando quella transizione energetica così importante in Puglia senza che vi siano ricadute sullo sviluppo e l’occupazione».

«Di tutto questo - conclude - discuteremo a settembre negli Stati Generali della Cgil Puglia con la presenza di rappresentanti del Governo e del segretario nazionale Maurizio Landini, quando presenteremo una piattaforma con le nostre proposte per la Puglia».