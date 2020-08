Puglia, Laricchia (M5S): «Sostenere il wedding, a rischio 80% indotto»

La candidata M5s alla presidenza della Regione Puglia, Antonella Laricchia, ha incontrato a Lecce gli operatori del wedding, con la senatrice Barbara Lezzi, la deputata Soave Alemanno, la stilista Nadia Orlando.

Un’occasione per incontrare un comparto particolarmente colpito dalla crisi da Covid: «Ho ascoltato attentamente tutti gli operatori del settore - sottolinea Laricchia - ci impegneremo per portare le loro istanze al Governo. Parliamo di un comparto che raggiunge fatturati vicini al miliardo, grazie alla preparazione delle nostre imprese, ai fornitori di beni e servizi e naturalmente alla straordinaria bellezza del territorio che attira turisti da tutto il mondo e che scelgono la Puglia per il giorno più bello della loro vita».

Quest’anno - è emerso - erano previsti circa 18-19mila matrimoni di pugliesi e mille di coppie provenienti dall’estero, ma chi si sarebbe dovuto sposare ad aprile e maggio ha rimandato o annullato le nozze, e sono a rischio anche agosto e settembre. Si rischia di perdere l’80% dell’indotto annuale - dice Laricchia - per questo le imprese hanno bisogno di essere supportate, in breve tempo, e per questo vogliamo impegnarci».

La Puglia, ha aggiunto, si può adeguare alle migliori pratiche operative «delle altre regioni relativamente a Camere di Commercio, Registro Imprese, Centri per l’impiego, tribunali e uffici comunali».

"Il Governo ha messo a disposizione le misure necessarie per permettere alle imprese di sopravvivere - ha spiegato la senatrice Lezzi - purtroppo ci siamo scontrati con i problemi e le lungaggini burocratiche ma siamo stati il Paese che anche grazie a un lungo e faticoso lockdown ha permesse di fronteggiare la pandemia meglio di altri. Noi vogliamo dare meno reddito di cittadinanza possibile - ha detto - il nostro obiettivo è trovare le risorse per permettere alle imprese di investire e assumere».