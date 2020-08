Task force regione Puglia: «Nessuna emergenza in reparti-Covid»

Non c’è alcuna emergenza nei reparti Covid, né in quelli di Bari né in quelli del resto della Regione. È quanto spiegano fonti della task force regionale dopo un post su Facebook del 4 agosto - divenuto virale - di un “infermiere del 118 di Bari”, secondo cui “i reparti pre-covid sono tutti pieni”, occupati da persone con “febbre alta” in attesa del tampone. La situazione è infatti sotto controllo ed in linea con il periodo. A Bari città, in particolare, le persone ricoverate per Covid sono quattro. Resta comunque l’invito a mantenere la più scrupolosa osservanza delle norme di sicurezza, evitando assembramenti e utilizzando la mascherina.