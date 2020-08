Bari calcio, fumata grigia da incontro Scala-Vivarini

BARI - Il progetto del Bari per la prossima stagione è ancora in stand-by: l’incontro tra il ds Matteo Scala e il tecnico Vincenzo Vivarini non si è concluso con una fumata bianca. Restano perplessità da entrambe le parti: l’allenatore ha chiesto rinforzi di peso in ogni reparto, il club vorrebbe valorizzare gli investimenti degli anni scorsi. Le distanze non sono insormontabili, ma sullo sfondo ci sono divergenze che andrebbero risolte prima di impostare il programma per la prossima stagione. La società del presidente Luigi De Laurentiis si è presa ancora qualche giorno per definire il rapporto con Vivarini: se non dovesse essere raggiunto un accordo, si andrà verso il divorzio (il tecnico ha un altro anno di contratto). La decisione finale sarà presa dalla casa madre del club, la FilMauro della famiglia De Laurentiis, dopo aver valutato la relazione del ds Scala.Le alternative a Vivarini? Sono stati sondati nei giorni scorsi Baroni e Auteri, ma potrebbero essere valutati anche altri profili. (