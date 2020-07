Puglia, M5s: «bisogna garantire buoni pasto a tutti dipendenti Asl»

BARI - Il gruppo del M5S in Consiglio regionale chiede la «tempestiva applicazione della mozione approvata per garantire ai dipendenti delle Asl pugliesi e delle aziende ospedaliere il riconoscimento del diritto alla mensa o dei buoni pasto, come previsto dal contratto collettivo nazionale».

«Per questo - annunciano - abbiamo inviato una nota a tutte le direzioni, per chiedere di adeguarsi attraverso i regolamenti. Ci siamo interessati alla questione - spiegano i consiglieri - dopo che abbiamo ricevuto molte segnalazioni di dipendenti delle Asl e delle aziende ospedaliere che non vedevano riconosciuto un principio stabilito dalla contrattazione nazionale. La contrattazione collettiva, infatti, stabilisce che le aziende siano tenute a istituire i servizi mensa o ad assicurare il pasto con modalità sostitutive, inoltre l'organizzazione del servizio è demandato all’autonomia gestionale aziendale. Per questo siamo intervenuti con una mozione ritenendo opportuno sollecitare un impegno diretto della Giunta per l’applicazione delle norme in modo uniforme in tutte le Asl regionali e nelle aziende ospedaliere. Non è possibile che solo la Asl di Bari rispetti quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale».